Rusko tvrdí, že je pripravené Ukrajine odovzdať telá padlých vojakov

Moskva 8. júna (TASR) - Rusko v nedeľu opäť obvinilo Ukrajinu z odkladania plánovanej výmeny tiel padlých vojakov. Moskva najskôr informovala, že do oblasti určenej na takúto výmenu, ktorá sa dohodla v pondelok na rokovaniach v Istanbule priviezla prvú várku 1212 tiel padlých ukrajinských vojakov a čaká na potvrdenie výmeny od ukrajinskej strany. Vzápätí dodala, že výmena sa pravdepodobne odloží na budúci týždeň, píše TASR podľa agentúr AP a TASS.



Generálporučík Alexandr Zorin zastupujúci ruskú vyjednávaciu stranu v nedeľu povedal, že Rusko priviezlo do dohodnutej oblasti zmienených 1212 tiel, ktoré boli identifikované ako ukrajinskí vojaci na základe ich uniformy i oblasti, v ktorej ich našli. Dodal, že pri mnohých z nich sa podarilo zistiť aj ich totožnosť.



Zároveň ešte pred poludním informoval, že vlaky s týmito telami vyrazia k ukrajinským hraniciam „presne o hodinu“. Či sa tak stalo, nateraz nie je známe. Ruská a ukrajinská strana si majú - v súlade s dohodou z Istanbulu - vymeniť okrem stoviek vojnových zajatcov každá aj po vyše 6000 tiel padlých vojakov.



Zorin v tejto súvislosti uviedol, že Rusko je pripravené všetky tieto dohody dodržať a padlých vojakov Ukrajine odovzdať - či už vlakmi alebo cestnou dopravou. Dodal, že „ide o humanitárnu akciu“. Rusko však podľa jeho slov stále čaká na reakciu Kyjeva, no má indície, že k takejto výmene tiel dôjde až na budúci týždeň.



Rusko už v sobotu obvinilo Ukrajinu z toho, že neočakávane na neurčito odložila plánovanú výmenu ako zmienených tiel padlých vojakov, tak aj stoviek vojnových zajatcov. Kyjev to vzápätí poprel s tým, že pre výmenu dosiaľ nebol pevne stanovený termín a Moskvu v súvislosti s týmito tvrdeniami obvinil z hrania „špinavých hier“. Zároveň však dodal, že výmena by mohla prebehnúť „v najbližších dňoch“.