Rusko tvrdí, že je pripravené vrátiť deportované deti na Ukrajinu

Moskva 4. apríla (TASR) - Ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová, na ktorú je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) za "deportácie" ukrajinských detí, v utorok vyhlásila, že je pripravená tieto deti poslať späť na Ukrajinu v prípade, ak o to ich rodiny požiadajú. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa údajov ukrajinského ministerstva pre integráciu okupovaných území je v súčasnosti nelegálne deportovaných 19.514 detí.



Moskva prezentuje svoj program prevozu tisícov detí do Ruska ako humanitárnu pomoc zameranú na ochranu sirôt a opustených detí v oblastiach bojov. K najväčšiemu počtu deportácií detí došlo v prvých mesiacoch vojny a predtým, než Kyjev koncom augusta spustil rozsiahlu protiofenzívu zameranú na opätovné dobytie okupovaných území na východe a juhu krajiny.



Ruské ministerstvo obrany vlani v polovici augusta oznámilo, že do Ruska dovtedy dorazilo 3,5 milióna ľudí vrátane viac ako pol milióna detí. Spojené štáty v júli uviedli, že Rusko z Ukrajiny "nútene deportovalo" 260.000 detí.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal minulý mesiac v súvislosti s týmito deportáciami zatykač okrem Ľvovovej-Belovovej aj na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ľvovová-Belovová počas utorkovej tlačovej konferencie vyhlásila, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu ju v prípade deportovaných detí nekontaktoval "žiadny predstaviteľ ukrajinských úradov". Ako uviedla, rodičia jej môžu poslať e-mail, aby deti vyhľadala.



Zo správy, ktorú jej úrad zverejnil v utorok, vyplýva, že od 29. marca bolo 16 detí z deviatich rodín vrátených k svojim ukrajinským príbuzným. Ruská ombudsmanka odmietla zverejniť úplný zoznam ukrajinských detí, ktoré boli deportované do Ruska.



Podľa správy jej úradu bolo 380 ukrajinských sirôt umiestnených do pestúnskych rodín v Rusku vrátane 22 maloletých detí, ktoré boli údajne nájdené opustené v zničenom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol.



Podľa Ľvovovej-Belovovej sa takýmto adoptovaným deťom udeľuje ruské občianstvo, ponecháva sa im však aj to ukrajinské, cituje AFP.



Ako ďalej uviedla, jedného tínedžera privezeného do Ruska z Mariupolu zastavili na hraniciach s Bieloruskom, keď sa pokúšal vrátiť na Ukrajinu, kde ho údajne chceli "manipuláciami a vyhrážkami prilákať späť". AFP pripomína, že tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.