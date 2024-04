Rusko tvrdí, že jeho sily vstúpili na okraj mesta Časiv Jar

Kyjev 5. apríla (TASR) - Predstaviteľ ruskej okupačnej správy v Doneckej oblasti v piatok tvrdil, že ruské sily vstúpili na okraj mesta Časiv Jar. Ukrajinská armáda to poprela, no potvrdila boje v tejto oblasti. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Postup ruských síl na okraj mesta Časiv Jar hlásil poradca šéfa ruskej okupačnej správy v Doneckej oblasti, napísali ruské médiá.



"Situácia je tu veľmi zložitá, boje pokračujú, no ruské sily tu nie sú," povedal hovorca východného velenia ukrajinskej armády Andrij Zadubinnyj. "Neverte ruským správam," dodal.



Moskva v posledných mesiacoch dosiahla na frontovej línii postup, čím posilnila svoju prevahu, zatiaľ čo Kyjev zápasí s nedostatkom dôležitej munície od svojich západných spojencov.