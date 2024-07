Rusko tvrdí, že jeho spolupráca s Čínou nie je namierená proti nikomu

Moskva 23. júla (TASR) - Spolupráca Ruska a Číny v Arktíde nie je namierená proti inej krajine a kritika USA voči takejto spolupráci nie je na mieste. Vyhlásil to v utorok Kremeľ v reakcii na pondelkovú správu amerického Pentagónu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pentagón v správe poukázal na to, že Rusko opätovne otvorilo v arktickej oblasti stovky vojenských zariadení z čias Sovietskeho zväzu a Čína sa obzerá po tamojších prírodných zdrojoch a novým prepravných trasách.



Spolupráca Číny a Ruska v Arktíde pritom podľa Pentagónu silnie. "Aj keď sú medzi Čínou a Ruskom stále významné oblasti, v ktorých sa nezhodnú, ich rastúce prepojovanie v tomto regióne je znepokojujúce a pokračujeme v monitorovaní tejto spolupráce," uviedol americký rezort obrany.



Kremeľ v reakcii na dokument Pentagónu uviedol, že spolupráca Číny a Ruska je namierená len na posilňovanie stability. "Arktída je pre našu krajinu tiež strategickou oblasťou. Rusko zaujíma zodpovednú pozíciu a prispieva k zaisteniu toho, že Arktída sa nestane územím nezhôd a napätia," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Dodal, že v tejto súvislosti môže spolupráca Ruska a Číny len prispieť k stabilnej atmosfére a predvídateľnosti v arktickej oblasti. "Spolupráca Ruska a Číny nie je nikdy namierená proti tretím krajinám alebo skupinám tretích krajín. Jej cieľom je len ochrana záujmov (Ruska a Číny)," povedal Peskov.



Čína a Rusko pritom podľa Reuters spolupracujú na vybudovaní nových prepravných trás v Arktíde, keďže Rusko chce do Číny dodávať viac ropy a plynu vzhľadom na západné sankcie.