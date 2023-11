Moskva 21. novembra (TASR) – Rusko nedokáže koexistovať s terajším "režimom" v Kyjeve, no Moskva dokáže odolávať silám NATO tak dlho, ako to bude potrebné na úplnú demilitarizáciu Ukrajiny. V utorok to v Moskve pred reportérmi vyhlásil špeciálny vyslanec Ruska Rodion Mirošnik. TASR správu prebrala z agentúry Reuters.



Bývalý novinár Mirošnik pracoval pre ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyča, neskôr pôsobil ako veľvyslanec separatistickej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) v Rusku. Po pripojení LĽR k Rusku 30. septembra začal zbierať dôkazy o údajných ukrajinských zločinoch proti civilnému obyvateľstvu.



Mirošnik tvrdí, že Rusko dokáže odolávať silám NATO vedeným Spojenými štátmi tak dlho, ako to bude potrebné na porazenie Ukrajiny a dosiahnutie cieľov "špeciálnej vojenskej operácie". Moskva takto nazýva vojenskú agresiu proti Ukrajine. Podľa Mirošnika Západ stratí záujem a kyjevský režim skolabuje.



Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022, čím spustilo najvážnejší stret Ruska a Západu od čias studenej vojny. Moskva aktuálne ovláda 17,5 percenta medzinárodne uznávaného územia Ukrajiny (vrátane Krymu, ktorý anektovala v roku 2014).