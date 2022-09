Rusko tvrdí, že Kyjev rozmiestnil pri záporožskej elektrárni sabotérov

Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko obvinilo Ukrajinu, že vo štvrtok krátko pred príchodom tímu inšpektorov OSN rozmiestnila pri Rusmi obsadenej Záporožskej atómovej elektrárni (ZAES) až do 60 sabotérov. Inšpekcia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), vedená jej šéfom Rafaelom Grossim, má doraziť do elektrárne už v priebehu štvrtka.



"Okolo 06.00 h (05.00 h SELČ) sa skupina sabotérov z ukrajinskej armády počítajúca až do 60 osôb... vysadila... približne tri kilometre od záporožskej elektrárne," uviedlo ruské ministerstvo obrany.



Ruské vojenské jednotky už podnikli kroky na zničenie tohto nepriateľa, a to aj s použitím letectva, dodalo vo vyhlásení ruské ministerstvo.



Ukrajinskí predstavitelia obvinili vo štvrtok Rusko, že v ranných hodinách ostreľovalo mesto Enerhodar, ležiace v blízkosti záporožskej elektrárne. Tento závod na výrobu a rozvod elektriny je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe.



Už od úsvitu vojenské jednotky Moskvy "ostreľovali Enerhodar delostreleckými granátmi, pričom použili aj automatické zbrane a rakety", napísal hneď ráno na sociálnej sieti Telegram enerhodarský starosta Dmytro Orlov. Zároveň zverejnil aj fotografie z tohto Rusmi obsadeného územia – zničené budovy a dym krúžiaci nad nimi.