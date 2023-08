Rusko tvrdí, že na hranici zlikvidovalo ukrajinských „záškodníkov“

Moskva 16. augusta (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu "zlikvidovala" skupinu štyroch ukrajinských "záškodníkov", ktorí sa pokúsili prejsť do Ruska zo severnej Ukrajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"FSB Ruskej federácie a zložky ministerstva obrany v pohraničnom Starodubskom okrese v Brianskej oblasti zabránili pokusu preniknúť na územie Ruskej federácie," zverejnili ruské štátne tlačové agentúry oznámenie FSB. "Štyria sabotéri boli zlikvidovaní," uviedla.



Štátne médiá informovali, že ruská bezpečnostná služba už druhýkrát za dva dni prekazila pokus "ukrajinských sabotérov", pripomenul v stredu portál britskej televízie Sky News.



V utorok FSB údajne chytila "sabotérov" pri pokuse prekročiť hranicu do Brianskej oblasti, ktorá hraničí na juhu s Ukrajinou a na východe s Bieloruskom.



FSB v stredu tiež oznámila, že zlikvidovaná skupina mala "zahraničné zbrane a výbušné zariadenia" a že plánovala "provokácie a záškodnícke akcie na ruskom území".



V júni zažila ruská Belgorodská oblasť najväčší prienik na územie Ruska od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu. Pri tomto útoku boli použité drony a ostreľovanie. To vyvolalo pochybnosti o sile a efektívnosti ruskej pohraničnej obrany.



Ukrajina obvykle popiera zodpovednosť za takéto útoky a vinu pripisuje ruským partizánskym skupinám bojujúcim proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putnovi.