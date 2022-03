Rusko tvrdí, že na jeho územie prišlo asi 300 utečencov z Mariupolu

Moskva 17. marca (TASR) - Moskva tvrdí, že z mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny prišlo do Ruska už približne 300 ukrajinských utečencov. Do Rostovskej oblasti ich podľa štvrtkového vyjadrenia ruského ministerstva obrany priviezlo 13 autobusov. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúc sa na vyjadrenie ruského rezortu obrany, ktoré zverejnila ruská tlačová agentúra Interfax.



Podľa mariupolskej mestskej rady sa z tohto mesta obliehaného ruskými vojakmi v stredu vydalo na cestu do Záporožia približne 11.000 ľudí, informuje stanica CNN.



Ukrajinské úrady neskôr informovali, že do stredajšieho večera sa do Záporožia podarilo aj dostať vyše 6400 obyvateľom Mariupolu, vrátane 2000 detí. Zároveň však uviedli, že humanitárny konvoj s pomocou pre ľudí, čo v Mariupole ostali, ako aj prázdne autobusy na evakuáciu ďalších civilistov, naďalej blokovali ruské sily, približuje CNN.



V utorok sa z Mariupolu podľa tamojších predstaviteľov podarilo evakuovať asi 20.000 ľudí, čo je dosiaľ najvyšší počet za jeden deň. K vôbec prvej evakuácii z tohto Ruskom ťažko ostreľovaného mesta došlo v pondelok, keď sa odtiaľ podarilo odísť skupine približne 160 osobných áut. Dovtedy humanitárne koridory nefungovali.