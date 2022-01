Rusko tvrdí, že na kontaktnej línii v Donbase panuje „relatívny pokoj“

Na archívnej snímke z 10. januára 2022 ukrajinský vojak. Foto: TASR/AP

Kyjev 27. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodnotí schôdzku v tzv. normandskom formáte, ktorá sa konala v stredu v Paríži, ako konštruktívnu a oceňuje zámer diplomatov zúčastnených krajín pokračovať v rokovaniach v Berlíne.Podľa Zelenského by v Donbase mal byť garantovaný trvalý režim prímeria a na tomto základe by sa mali podnikať ďalšie kroky. Zdôraznil, že dosiahnutie stabilného prímeria na východe Ukrajiny je pre KyjevRokovania v Paríži boli oživením takzvaného normandského formátu - politických rokovaní zástupcov Francúzska, Nemecka, Ukrajiny a Ruska.Normandská skupina sa prvýkrát zišla v júni roku 2014 pri príležitosti osláv 70. výročia spojeneckého vylodenia vo francúzskej Normandii. Stalo sa tak krátko po anexii ukrajinského Krymského polostrova Ruskom a v situácii, keď hrozilo, že boje medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou na východe Ukrajiny prerastú do nekontrolovateľnej vojny. Hoci k prielomu vo vývoji konfliktu nedošlo, v rámci týchto rokovaní boli zaznamenané čiastkové úspechy, ako dohody o výmenách zajatcov či zastavení paľby.Agentúra Interfax vo štvrtok informovala, že Rusko zaznamenalo, keď sa v porovnaní s prvými januárovými týždňami znížil počet prípadov porušovania prímeria. Na brífingu v Moskve to vo štvrtok vyhlásil Alexej Zajcev z ruského rezortu diplomacie, ktorý dodal, že tento stav dokazujú aj správy osobitnej monitorovacej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Ruské ministerstvo zahraničných vecí súčasne prostredníctvom Zajceva deklarovalo, že Moskva považuje možnosť vojny medzi Ruskom a Ukrajinou za neprijateľnú.zdôraznil Zajcev. Podľa neho Rusko považuje- ruským a ukrajinským, informovala agentúra interfax.Schôdzka v Paríži sa konala v rovnaký deň, ako Spojené štáty v stredu doručili Rusku písomnú odpoveď na návrh bezpečnostných záruk predložený Moskvou.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok uviedol, že Kyjev je spokojný s reakciou USA na ruské bezpečnostné návrhy na ukončenie napätia v súvislosti s Ukrajinou.napísal Kuleba na sociálnej sieti Twitter s tým, že ukrajinská strana k nej nemá námietky.