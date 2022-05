Rusko tvrdí, že na Ukrajine nepoužije jadrové zbrane

Moskva 6. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok odmietlo špekulácie o možnom použití jadrových zbraní v konflikte na Ukrajine s tým, že tento krok by nebol v súlade s ďalšími cieľmi Kremľa. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Situácie, ktoré by mohli viesť k nasadeniu jadrových zbraní, sú jasne stanovené v ruskej nukleárnej doktríne, povedal podľa tlačovej agentúry Interfax Alexej Zajcev z tlačového odboru ruského rezortu diplomacie. "Nie sú však použiteľné na uskutočnenie cieľov stanovených v rámci špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine," dodal.



Rusko nazýva konflikt na Ukrajine špeciálnou vojenskou operáciou, a nie vojnou, pripomenula DPA.



Kremeľ tvrdí, že krátko po začiatku invázie na Ukrajinu z 24. februára uviedol svoje jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti.



Predstavitelia západných spravodajských služieb varovali, že Kremeľ by sa mohol uchýliť k použitiu taktických alebo iných jadrových zbraní s obmedzeným účinkom v prípade, ak by sa invázia na Ukrajine nevyvíjala podľa jeho plánov. Moskva tvrdí, že Západ si vymýšľa, že zo strany Ruska hrozí jadrová eskalácia.