Rusko tvrdí, že na východe Ukrajiny obsadilo tri dediny
Ukrajina informovala, že nočný ruský útok si vyžiadal jednu obeť a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia v juhovýchodnej Chersonskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko v sobotu oznámilo, že obsadilo tri dediny na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruská armáda vo svojom príspevku na platforme Telegram uviedla, že v Doneckej oblasti obsadila dediny Derilove a Majske a dedinu Stepove v Dnepropetrovskej oblasti. Ukrajina zatiaľ dobytie dedín nepotvrdila.
Ukrajina informovala, že nočný ruský útok si vyžiadal jednu obeť a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia v juhovýchodnej Chersonskej oblasti. Útok zároveň poškodil železničnú infraštruktúru v susednej Odeskej oblasti.
Moskva tiež uviedla, že po ukrajinskom dronovom útoku hlboko za frontovou líniou bola pozastavená prevádzka čerpacej stanice ropy v Čuvašskej republike. Podľa tamojšieho gubernátora Olega Nikolajeva je však rozsah škôd len obmedzený. Čerpacia stanica je súčasťou ropovodu Družba, ktorou tečie ropa smerom na západ.
Ukrajina čoraz častejšie útočí na ruský ropný priemysel s cieľom narušiť dodávky pre armádu i verejnosť a tiež s cieľom znížiť zahraničné príjmy Moskvy prostredníctvom exportu.
