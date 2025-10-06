< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že nad svojím územím zostrelilo 251 dronov z Ukrajiny
Rezort obrany v Moskve ďalej vo vyhlásení uviedol, že desiatky bezpilotných lietadiel boli zostrelené aj nad Kurskou či Belgorodskou oblasťou.
Autor TASR
Moskva 6. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že počas noci nad územím krajiny zostrelila tamojšia protivzdušná obrana dovedna 251 ukrajinských dronov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Počas uplynulej noci systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 251 ukrajinských bezpilotných lietadiel s pevnými krídlami,“ napísalo ministerstvo na Telegrame.
Ruské sily podľa neho zostrelili 40 dronov nad anektovaným Krymským polostrovom a 62 dronov nad Čiernym morom. Moskva anektovala ukrajinský Krymský polostrov v roku 2014, pripomína AFP.
Rezort obrany v Moskve ďalej vo vyhlásení uviedol, že desiatky bezpilotných lietadiel boli zostrelené aj nad Kurskou či Belgorodskou oblasťou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým obvinil Západ z „nulovej skutočnej reakcie“ na stupňujúce sa bombardovanie zo strany Ruska po masívnom nedeľňajšom útoku na Ukrajinu, ktorý pripravil o život šesť ľudí. Zranenia utrpelo 18 ďalších osôb, pripomína denník The Guardian.
Západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je zvyčajne považované za jedno z najbezpečnejších v krajine, bolo v nedeľu terčom jedného z najhorších bombardovaní od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Rusko útočilo dronmi Šáhid i raketami na toto mesto nepretržite päť hodín. Centrom Ľvova, ktoré je zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, otriasali mohutné explózie.
Medzi obeťami je aj 15-ročné dievča, ktoré zahynulo spolu s troma ďalšími členmi svojej rodiny po tom, čo bol zasiahnutý ich dom v dedine Lapaivka v Ľvovskej oblasti, pripomína britský denník.
