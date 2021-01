Rusko tvrdí, že nedodáva svoju vakcínu separatistom v Donbase

Moskva 31. januára (TASR) - Rusko nedodáva svoju vakcínu Sputnik V proti koronavírusu SARS-CoV-2 separatistickým republikám na východe Ukrajiny. Oznámil to v sobotu Ruský fond priamych investícií (RFPI).



Podľa agentúry TASS Rodion Mirošnik, zástupca samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) v tzv. kontaktnej skupine pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, uviedol, že do konca januára by LĽR mala dostať 65.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V a že Donecká ľudová republika (DĽR) očakáva 80.000 dávok.



Ukrajinský parlament v piatok prijal návrh zákona, ktorý má urýchliť proces schvaľovania vakcín proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 a ktorý zároveň zakazuje používanie vakcín vyrobených v Rusku.



Ukrajinská vláda podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásila, že vo februári očakáva dodávku 100.000 až 200.000 dávok vakcín od spoločností Pfizer a BioNTech na základe globálneho programu COVAX.



Ukrajina dosiaľ neschválila žiadny typ vakcíny, tamojšie úrady však opakovane tvrdia, že Kyjev neschváli používanie vakcín z Ruska, s ktorým má Ukrajina naštrbené vzťahy. Krajiny sa dostali do sporov po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014 a zapojení sa Moskvy do konfliktu v oblasti Donbasu na východe Ukrajiny, ktorý si podľa Kyjeva vyžiadal už 14.000 mŕtvych.



Rusko minulý týždeň požiadalo o registráciu vakcíny aj v Európskej únii, zatiaľ čo Maďarsko ako prvý členský štát EÚ nakúpilo dva milióny týchto vakcín ešte predtým, ako ich schválil Brusel.