Rusko tvrdí, že obkľúčilo dve mestá na juhu Ukrajiny

Moskva 27. februára (TASR) – Moskva tvrdí, že jej vojaci "úplne" obkľúčili juhoukrajinské mesto Cherson, ako aj mesto Berďansk na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP a odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie hovorcu ruského ministerstva obrany.



Ruské jednotky v nedeľu ráno podľa miestnych predstaviteľov tiež vstúpili do Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta, odkiaľ sa objavili správy o bojoch v uliciach, informovala spravodajská stanica BBC.



Šéf charkovskej regionálnej správy Oleh Sinehubov uviedol, že ukrajinské sily bojujú proti ruským jednotkám, a požiadal obyvateľov mesta, aby nevychádzali zo svojich domovov, píše agentúra AP.



Ruské jednotky sa priblížili k Charkovu, ktorý leží asi 20 kilometrov od hranice s Ruskom, krátko po tom, ako Moskva vo štvrtok nariadila vpád na Ukrajinu. Až do nedele však zostávali na perifériách a nesnažili sa preniknúť do tohto mesta, keď ďalšie jednotky prechádzali oblasťou hlbšie na ukrajinské územie, približuje AP.