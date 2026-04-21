Rusko tvrdí, že obsadilo 1700 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny
Autor TASR
Moskva 21. apríla (TASR) - Ruské sily tento rok obsadili na Ukrajine územie s rozlohou 1700 štvorcových kilometrov a postupujú smerom k takzvanému obrannému pásu na Donbase, uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Valerij Gerasimov v zázname, ktorý v utorok zverejnilo ministerstvo obrany v Moskve. Proukrajinské mapy však naznačujú, že Rusko tento rok obsadilo len približne 592 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Od začiatku tohto roka sme pod našu kontrolu získali celkovo 80 obcí a viac než 1700 štvorcových kilometrov (ukrajinského) územia,“ uviedol Gerasimov.
Agentúra Reuters nebola schopná overiť správy z bojiska a generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.
Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) však začiatkom apríla uviedol, že v januári Moskva obsadila 319 štvorcových kilometrov, vo februári 123 štvorcových kilometrov a v marci nemala vo vojne na Ukrajine žiadne výrazné územné zisky.
Rusko sa od začiatku invázie v roku 2022 snaží obsadiť celý východoukrajinský región Donbas.
Kyjev v apríli tiež hlásil určité zisky. Najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v polovici mesiaca uviedol, že kyjevské sily v marci získali späť pod svoju kontrolu takmer 50 štvorcových kilometrov svojho územia.
Gerasimov tiež povedal, že Južné zoskupenie ruských jednotiek útočí na Donecký obranný pás, ktorý tvoria mestá Slovjansk, Kramatorsk a Kosťantynivka, a že sú od nich vzdialené približne sedem až 12 kilometrov. Ruské jednotky už bojovali v niektorých častiach Kosťantynivky, dodal.
Okrem toho Gerasimov tvrdí, že ruské sily postupujú v Sumskej oblasti na severe a Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, aby tam vytvorili tzv. „bezpečnostnú zónu“.
Podľa ruských odhadov Moskva kontroluje približne 90 percent Donbasu, asi 75 percent Záporožskej a Chersonskej oblasti a úzke pásy v Charkovskej, Sumskej, Mykolajivskej a Dnepropetrovskej oblasti. Moskva má tiež pod kontrolov Krym, ktorý anektovala v roku 2014.
Proukrajinské mapy ukazujú, že Rusko kontroluje 116.793 štvorcových kilometrov Ukrajiny, čo predstavuje 19,35 percent celého územia, pričom ruský postup sa tento rok spomalil.
