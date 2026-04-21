Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Rusko tvrdí, že obsadilo 1700 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Moskva 21. apríla (TASR) - Ruské sily tento rok obsadili na Ukrajine územie s rozlohou 1700 štvorcových kilometrov a postupujú smerom k takzvanému obrannému pásu na Donbase, uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Valerij Gerasimov v zázname, ktorý v utorok zverejnilo ministerstvo obrany v Moskve. Proukrajinské mapy však naznačujú, že Rusko tento rok obsadilo len približne 592 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Od začiatku tohto roka sme pod našu kontrolu získali celkovo 80 obcí a viac než 1700 štvorcových kilometrov (ukrajinského) územia,“ uviedol Gerasimov.

Agentúra Reuters nebola schopná overiť správy z bojiska a generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) však začiatkom apríla uviedol, že v januári Moskva obsadila 319 štvorcových kilometrov, vo februári 123 štvorcových kilometrov a v marci nemala vo vojne na Ukrajine žiadne výrazné územné zisky.

Rusko sa od začiatku invázie v roku 2022 snaží obsadiť celý východoukrajinský región Donbas.

Kyjev v apríli tiež hlásil určité zisky. Najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v polovici mesiaca uviedol, že kyjevské sily v marci získali späť pod svoju kontrolu takmer 50 štvorcových kilometrov svojho územia.

Gerasimov tiež povedal, že Južné zoskupenie ruských jednotiek útočí na Donecký obranný pás, ktorý tvoria mestá Slovjansk, Kramatorsk a Kosťantynivka, a že sú od nich vzdialené približne sedem až 12 kilometrov. Ruské jednotky už bojovali v niektorých častiach Kosťantynivky, dodal.

Okrem toho Gerasimov tvrdí, že ruské sily postupujú v Sumskej oblasti na severe a Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, aby tam vytvorili tzv. „bezpečnostnú zónu“.

Podľa ruských odhadov Moskva kontroluje približne 90 percent Donbasu, asi 75 percent Záporožskej a Chersonskej oblasti a úzke pásy v Charkovskej, Sumskej, Mykolajivskej a Dnepropetrovskej oblasti. Moskva má tiež pod kontrolov Krym, ktorý anektovala v roku 2014.

Proukrajinské mapy ukazujú, že Rusko kontroluje 116.793 štvorcových kilometrov Ukrajiny, čo predstavuje 19,35 percent celého územia, pričom ruský postup sa tento rok spomalil.
Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku