Rusko tvrdí, že obsadilo ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny
Kyjev sa usilovne snaží udržať si kľúčové pevnosti na východnom fronte, kde ruskí vojaci neustále získavajú pozície, píše AFP.
Autor TASR
Moskva 23. novembra (TASR) - Rusko v nedeľu uviedlo, že obsadilo ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny. Vyhlásenie Moskvy prišlo v čase, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli v Ženeve na rokovaniach o kontroverznom pláne USA o ukončení vojny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho jednotky obsadili dedinu Petrivske v Doneckej oblasti, ako aj ďalšie dve dediny - Tiche a Otradne - v Dnepropetrovskej oblasti.
Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie návrhu USA na ukončenie vojny, Kyjev však požaduje zmeny v tomto návrhu, ktorý odráža niektoré z tvrdých požiadaviek Ruska.
Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Ruský prezident Vladimir Putin návrh privítal s tým, že by mohol „položiť základy“ pre konečnú mierovú dohodu. Zároveň však pohrozil obsadením ďalších území v prípade, ak Ukrajina od rokovacieho stola odíde, dodáva AFP.
