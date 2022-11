Rusko tvrdí, že obsadilo strategickú obec Pavlivka v Doneckej oblasti

Moskva 14. novembra (TASR) - Ruská armáda tvrdí, že obsadila strategickú obec Pavlivka vo východoukrajinskej Doneckej oblasti, ktorá by mohla slúžiť ako východisko pre ďalšie vojenské operácie Moskvy. V pondelok to uviedlo ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Moskva tvrdí, že túto obec, ktorá sa nachádza asi 60 kilometrov juhozápadne od mesta Doneck a má asi 2000 obyvateľov, získala po niekoľkých dňoch ťažkých bojov.



"Dobytie Pavlivky otvára odrazový mostík pre ďalšiu ofenzívu ruských jednotiek v Donbase," napísal ruský rezort obrany v príspevku na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že dobytie tejto obce pomôže ruskej armáde v boji o mesto Vuhledar, ktoré sa nachádza severne od Pavlivky.



Boj o Pavlivku vyvolal v Rusku určitú kontroverziu, píše AFP. Príslušníci ruskej 155. námornej brigády z Ďalekého východu sa totiž sťažovali na veľké bojové straty priamo gubernátorovi ruského Prímorského kraja Olegovi Kožemjakovi.



Gubernátor následne uviedol, že sťažnosť postúpil vojenským prokurátorom, no trval na tom, že správy o stratách boli zveličené. Zverejnil tiež videá, ktoré mu zaslalo niekoľko vojakov bojujúcich o Pavlivku, ktorí priznali straty, no tvrdili, že sú v dobrej nálade.



"Bohužiaľ zaznamenávame straty. Minimalizujeme ich, ale... toto je vojna," povedal jeden z vojakov.