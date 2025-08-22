Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Zahraničie

Rusko tvrdí, že obsadilo tri dediny v ukrajinskej Doneckej oblasti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Obce ležia v smere útoku ruských síl postupujúcich na mesto Kosťantynivka.

Autor TASR
Moskva 22. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v piatok informovalo, že jeho sily dobyli tri dediny v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ďalej sa tak približujú ku kľúčovým ukrajinským obranným líniám v regióne. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

Ruská armáda prevzala kontrolu nad „obcami Katerynivka, Volodymyrivka a Rusyn Jar v Doneckej ľudovej republike“, napísalo na Telegrame ministerstvo obrany, ktoré ukrajinský región pomenovalo ruským ekvivalentom používaným od anexie tohto územia v septembri 2022. Ukrajina zatiaľ dobytie dedín nepotvrdila.

Obce ležia v smere útoku ruských síl postupujúcich na mesto Kosťantynivka. Ide o centrum jednej z posledných veľkých mestských oblastí v Doneckej oblasti, ktoré má stále pod kontrolou Ukrajina.

Rusko v súčasnosti podľa Reuters okupuje asi tri štvrtiny Doneckej oblasti, ktorá spolu so susednou Luhanskou oblasťou tvorí región Donbas. Požiadavka na stiahnutie ukrajinských síl z Donbasu je podľa agentúry Reuters kľúčovou podmienkou Moskvy v prípadných mierových rokovaniach s Kyjevom.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič