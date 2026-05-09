< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že od roku 2022 zdvojnásobilo výrobu bojových lietadiel
Ruské letecké továrne dodali v roku 2025 vzdušno-vesmírnym silám najmenej 30 nových taktických bojových lietadiel.
Autor TASR
Moskva 9. mája (TASR) - Rusko od začiatku vojny na Ukrajine zdvojnásobilo výrobu bojových lietadiel. Na stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom to uviedol šéf obrannej spoločnosti Rostec, píše TASR podľa webu Defence Blog.
O výsledkoch štátnej korporácie Rostec za rok 2025 a o výrobe zbraní, letectva a civilných technológií informoval Sergej Čemezov prezidenta Putina 7. mája, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Kremľa. Má to potvrdzovať oficiálne stanovisko Moskvy, že západné sankcie nedokázali zastaviť produkciu ruského vojenského priemyslu, že mobilizácia vojensko-priemyselnej základne funguje a že vzdušné sily sú dopĺňané rýchlejšie, ako ich Ukrajina a jej partneri stihnú ničiť. Všetky tri závery však spochybňujú údaje západných a ukrajinských analytikov o ruskej vojenskej produkcii za rok 2025.
Ruské letecké továrne dodali v roku 2025 vzdušno-vesmírnym silám najmenej 30 nových taktických bojových lietadiel, vyplýva z analýzy ukrajinského obranného portálu Militarnyj. Išlo o 14 až 15 bombardérov Su-34M v modernizovanej konfigurácii, 12 viacúčelových stíhačiek Su-35S, dve viacúčelové lietadlá Su-30SM2 a dve stíhačky piatej generácie Su-57. Militarnyj však počet a operačnú pripravenosť Su-57 považuje za otázne.
Výrobné ciele na rok 2025 však počítali s dodaním 57 nových lietadiel, čiže skutočné dodávky boli len polovičné. Analytici odhadujú, že Rusko stratilo v roku 2025 vo vojne proti Ukrajine 65 lietadiel, čiže dodávky nedokázali vykryť straty.
Ruský letecký a kozmický priemysel je od roku 2022 pod silnými západnými sankciami na dovoz presných výrobných zariadení, špeciálnych zliatin a elektronických súčiastok. Skutočnosť, že ich produkcia aj za týchto podmienok pokračuje ukazuje skutočnú odolnosť a adaptáciu ruského priemyslu.
Podľa Defence Blog Čemezov povedal Putinovi to, čo ruský prezident potreboval počuť vo formálnom kremeľskom prostredí, ale realita v oblasti leteckých síl nie je pozitívna.
O výsledkoch štátnej korporácie Rostec za rok 2025 a o výrobe zbraní, letectva a civilných technológií informoval Sergej Čemezov prezidenta Putina 7. mája, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Kremľa. Má to potvrdzovať oficiálne stanovisko Moskvy, že západné sankcie nedokázali zastaviť produkciu ruského vojenského priemyslu, že mobilizácia vojensko-priemyselnej základne funguje a že vzdušné sily sú dopĺňané rýchlejšie, ako ich Ukrajina a jej partneri stihnú ničiť. Všetky tri závery však spochybňujú údaje západných a ukrajinských analytikov o ruskej vojenskej produkcii za rok 2025.
Ruské letecké továrne dodali v roku 2025 vzdušno-vesmírnym silám najmenej 30 nových taktických bojových lietadiel, vyplýva z analýzy ukrajinského obranného portálu Militarnyj. Išlo o 14 až 15 bombardérov Su-34M v modernizovanej konfigurácii, 12 viacúčelových stíhačiek Su-35S, dve viacúčelové lietadlá Su-30SM2 a dve stíhačky piatej generácie Su-57. Militarnyj však počet a operačnú pripravenosť Su-57 považuje za otázne.
Výrobné ciele na rok 2025 však počítali s dodaním 57 nových lietadiel, čiže skutočné dodávky boli len polovičné. Analytici odhadujú, že Rusko stratilo v roku 2025 vo vojne proti Ukrajine 65 lietadiel, čiže dodávky nedokázali vykryť straty.
Ruský letecký a kozmický priemysel je od roku 2022 pod silnými západnými sankciami na dovoz presných výrobných zariadení, špeciálnych zliatin a elektronických súčiastok. Skutočnosť, že ich produkcia aj za týchto podmienok pokračuje ukazuje skutočnú odolnosť a adaptáciu ruského priemyslu.
Podľa Defence Blog Čemezov povedal Putinovi to, čo ruský prezident potreboval počuť vo formálnom kremeľskom prostredí, ale realita v oblasti leteckých síl nie je pozitívna.