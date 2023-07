Rusko tvrdí, že odrazilo útok na svoju loď v Čiernom mori

Moskva 25. júla (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že počas noci odrazilo útok na svoju vojenskú loď v Čiernom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Dnes v noci sa ozbrojené sily Ukrajiny pokúsili neúspešne zaútočiť dvoma námornými dronmi na hliadkovaciu loď Sergej Kotov," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení s tým, že ruské plavidlo nebolo poškodené, a pokračuje v svojej misii.



"Obe diaľkovo riadené lode nepriateľa boli zničené pri streľbe zo štandardných zbraní ruskej lode vo vzdialenosti 1000 a 800 metrov," uviedol rezort. Zároveň dodal, že útok si nevyžiadal obete.



Podľa ministerstva sa loď počas útoku nachádzala asi 370 kilometrov juhozápadne od prístavného mesta Sevastopoľ na polostrove Krym.



The Guardian upozorňuje, že tvrdenie Ruska nemožno nezávisle overiť.



Rusko po odstúpení od čiernomorskej obilnej dohody, ktorá zaisťovala bezpečný vývoz ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov, v júli varovalo, že môže pokladať za cieľ akúkoľvek loď blížiacu sa k ukrajinským prístavom. Kyjev na to reagoval obdobným varovaním.



Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, a ruská Čiernomorská flotila sú od začiatku invázie na Ukrajinu cieľom útokov. Tie sa však v posledných týždňoch zintenzívnili.



Drony minulý týždeň poškodili aj Krymský most, ktorý je dôležitou dopravnou tepnou pre vojenské dodávky smerujúce z Ruska na Krym, píše AFP.