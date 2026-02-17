< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že odrazilo útok vyše 150 ukrajinských dronov
Moskva 17. februára (TASR) - Rusko v noci odrazilo útok viac ako 150 ukrajinských dronov, uviedlo ministerstvo obrany Moskvy v utorok pred začiatkom rokovaní o prímerí s Ukrajinou v Ženeve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Systémy protivzdušnej obrany zničili v noci na utorok 151 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi, rovnako ako nad Čiernym a Azovským morom,“ hlásilo ministerstvo.
Nad polostrovom Krym systémy zneškodnili dve desiatky bezpilotných lietadiel počas „jedného z najdlhších útokov v uplynulom období“, uviedol gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev. „Nanešťastie, došlo k zraneniam. Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia aj jedno dieťa,“ ozrejmil na platforme Telegram.
V utorok je naplánovaný začiatok ďalších rokovaní o prímerí s podporou Spojených štátov. Dve predchádzajúce schôdzky však nepriniesli žiadny výrazný prelom, pripomína AFP.
Napriek tomu, že Rusko okupuje približne pätinu Ukrajiny, Kyjev v uplynulej dobe dosiahol pokrok na bojisku a získal späť 201 štvorcových kilometrov. Vyplýva to z analýzy údajov Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú vykonala francúzska agentúra.
