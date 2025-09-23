< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že ovládlo veľkú časť mesta Kupiansk na Ukrajine
Chce rozšíriť svoj postup oveľa hlbšie do Charkovskej oblasti.
Autor TASR
Moskav 23. septembra (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že dobylo veľkú časť mesta Kupiansk na severovýchode Ukrajiny a chce rozšíriť svoj postup oveľa hlbšie do Charkovskej oblasti. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.
„Kontrola nad Kupianskom umožní ďalší postup hlboko do Charkovskej oblasti vrátane smeru na Izium a Čuhujiv,“ uviedla ruská armáda. Vo svojom vyhlásení tvrdí, že kontroluje viac ako 65 percent budov v Kupiansku. Agentúra AFP to nebola schopná overiť.
Charkovská oblasť nepatrí medzi ukrajinské regióny, o ktorých Rusko tvrdí, že ich anektovalo. Jednotky Moskvy boli odtiaľ z veľkej časti vytlačené počas úspešnej protiofenzívy kyjevských síl v roku 2022.
Najnovšie vyhlásenie Ruska podľa AFP zrejme ukazuje, že sa nevzdalo svojich územných ambícií v regióne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že Kyjev stále bojuje o kontrolu nad mestom. „V oblasti Kupianska prebiehajú intenzívne akcie a sú tam umiestnené príslušné sily,“ povedal.
Mesto je dôležitým dopravným uzlom a ruské sily ho dobyli v prvých mesiacoch invázie, než ho oslobodila Ukrajina. Rusko tvrdí, že jeho dobytie mu pomôže postupovať v susednej Doneckej oblasti.
„Kontrola nad Kupianskom umožní ďalší postup hlboko do Charkovskej oblasti vrátane smeru na Izium a Čuhujiv,“ uviedla ruská armáda. Vo svojom vyhlásení tvrdí, že kontroluje viac ako 65 percent budov v Kupiansku. Agentúra AFP to nebola schopná overiť.
Charkovská oblasť nepatrí medzi ukrajinské regióny, o ktorých Rusko tvrdí, že ich anektovalo. Jednotky Moskvy boli odtiaľ z veľkej časti vytlačené počas úspešnej protiofenzívy kyjevských síl v roku 2022.
Najnovšie vyhlásenie Ruska podľa AFP zrejme ukazuje, že sa nevzdalo svojich územných ambícií v regióne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že Kyjev stále bojuje o kontrolu nad mestom. „V oblasti Kupianska prebiehajú intenzívne akcie a sú tam umiestnené príslušné sily,“ povedal.
Mesto je dôležitým dopravným uzlom a ruské sily ho dobyli v prvých mesiacoch invázie, než ho oslobodila Ukrajina. Rusko tvrdí, že jeho dobytie mu pomôže postupovať v susednej Doneckej oblasti.