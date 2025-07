Rusko tvrdí, že plne kontroluje ukrajinskú Luhanskú oblasť

Moskva 1. júla (TASR) - Ruské sily prevzali kontrolu nad celou ukrajinskou Luhanskou oblasťou, povedal v pondelok tamojší Moskvou dosadený predstaviteľ Leonid Pasečnik pre ruskú televíziu Pervyj kanal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Luhanskú oblasť - spoločne so Záporožskou, Chersonskou a Doneckou - anektovalo Rusko v septembri 2022, a to napriek skutočnosti, že ich nemalo plne pod kontrolou. Približne o rok nato v týchto oblastiach Rusko usporiadalo voľby. Západ a Kyjev anexiu aj voľby odsúdili a neuznali ich výsledky. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že tieto spomínané štyri ukrajinské oblasti sú súčasťou Ruska.



Táto oblasť s rozlohou 26.700 štvorcových kilometrov je prvou ukrajinskou oblasťou, ktorá je plne pod kontrolou ruských síl od anexie Krymu v roku 2014.



„Územie Luhanskej ľudovej republiky je plne oslobodené, 100 percent,“ povedal Pasečnik pre ruskú štátnu televíziu.



Ruské ministerstvo obrany dosiaľ nepotvrdilo túto informáciu. Nevyjadrila sa k nej ani Ukrajina.



Ukrajina tvrdí, že nároky Ruska na Luhanskú a ďalšie ukrajinské oblasti sú neopodstatnené a nezákonné, a Kyjev avizoval, že nikdy neuzná ruskú zvrchovanosť nad týmito oblasťami. Rusko však trvá na tom, že tieto oblasti sú a aj zostanú súčasťou Ruska.



Luhanská oblasť bola spoločne so susednou Doneckou oblasťou ohniskom konfliktu, ktorý sa začal v roku 2014 po zosadení prezidenta Viktora Janukovyča a ruskej anexii Krymu. V oboch týchto oblastiach bojovali Ruskom podporovaní separatisti proti ukrajinskej armáde. V tom istom roku Moskvou podporovaní separatisti vyhlásili vznik Luhanskej ľudovej republiky.



Rusko kontroluje takmer 19 percent medzinárodne uznaného ukrajinského územia vrátane Luhanskej oblasti, viac ako 70 percent percent Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a menšie časti Charkovskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti.