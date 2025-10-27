< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že počas noci nad svojím územím zneškodnilo 193 dronov
Autor TASR
Moskva 27. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že ruské jednotky v noci na pondelok zostrelili 193 ukrajinských dronov, pričom regionálne úrady v ruskom pohraničí hlásili jednu obeť dronového útoku, informovala agentúra AFP.
Gubernátor pohraničnej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz v príspevku na Telegrame spresnil, že o život prišiel vodič minibusu, na ktorý dron zaútočil v obci Pogar. Zranených bolo päť cestujúcich.
Ruské jednotky v Brianskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, počas noci na pondelok zneškodnili 47 dronov. Ďalších najmenej 40 dronov bolo zlikvidovaných v Moskovskej oblasti. Väčšina z týchto bezpilotných lietadiel smerovala na Moskvu, kde v dôsledku tohto ohrozenia dočasne uzavreli letiská Domodedovo a Žukovskij. Dronovým útokom bola vystavená aj Kalužská oblasť.
Rusko pokračuje v rozsiahlej invázii, ktorú spustilo vo februári 2022, pričom v poslednom čase útočí najmä na ukrajinské energetické siete. Ukrajina čoraz častejšie reaguje vlastnými útokmi zameranými v Rusku na ropné rafinérie a inú energetickú infraštruktúru.
