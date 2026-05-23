Rusko tvrdí, že počet obetí ukrajinského útoku na školu stúpol na 10
Moskva 23. mája (TASR) - Počet obetí piatkového ukrajinského dronového útoku na školu v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti stúpol na 10, uviedli miestne orgány podporované Moskvou. Úrady zároveň hlásia 38 zranených a 11 nezvestných. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Záchranári pracovali celú noc na odstraňovaní trosiek v Starobiľsku. Bohužiaľ, počet obetí stúpol na 10... Osud 11 študentov stále nie je známy,“ povedal v sobotu Moskvou dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasčnik.
Deň predtým na sociálnych sieťach uviedol, že na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v noci zaútočili ukrajinské drony. V internáte bolo v tom čase podľa neho 86 tínedžerov vo veku od 14 do 18 rokov. Pôvodne hlásil štyroch mŕtvych.
Ruský prezident Vladimir Putin obvinil ukrajinskú armádu z vykonania „teroristického útoku“ a nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení.
Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl vo svojom piatkovom vyhlásení uviedol, že armáda pri útoku zasiahla „jedno z veliteľstiev jednotky Rubikon“ v oblasti mesta Starobiľsk. Putin však predtým tvrdil, že sa tam žiadny vojenský cieľ nenachádza. Ukrajinská strana tvrdí, že Rusko vo svojich médiách „aktívne šíri zavádzajúce informácie o údajných útokoch ukrajinských ozbrojených síl na objekty civilnej infraštruktúry“.
Generálny tajomník OSN António Guterres útok odsúdil. „Dôrazne odsudzujeme akékoľvek útoky proti civilistom a civilnej infraštruktúre, nech sa odohrávajú kdekoľvek,“ uviedol.
