Rusko tvrdí, že pozastavením Nového START-u získalo nové možnosti

Moskva 4. apríla (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v utorok povedal, že pozastavenie účasti Ruska na Novej dohode START s USA, obmedzujúcej počet jadrových zbraní oboch krajín, poskytlo Moskve nové možnosti na zaistenie svojej bezpečnosti. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na správy ruských tlačových agentúr.



Ruský prezident Vladimir Putin pozastavil vo februári účasť Moskvy na tejto dohode, ktorá je poslednou zostávajúcou zmluvou o jadrových zbraniach medzi dvoma superveľmocami z čias studenej vojny. Ruskí predstavitelia pritom označili za hlúpe zdieľať informácie o jadrovom potenciáli Moskvy v čase, keď by USA mohli tieto údaje odovzdať Ukrajine. "Získali sme pre seba ďalšie možnosti na zaistenie našej bezpečnosti," povedal Riabkov pre spravodajský kanál Rossija 24.



Spojené štáty podľa jeho slov využívajú "akýkoľvek kanál, akékoľvek okno, aby videli do nášho vojenského sveta". Blokovanie inšpekcií a dohôd o výmene údajov prostredníctvom Novej dohody START tak bráni zhromažďovaniu informácií tajných služieb USA.



Rusko uviedlo, že napriek pozastaveniu svojej účasti na zmienenej zmluve bude naďalej dodržiavať limity pre počet jadrových hlavíc, ktoré sú v nej stanovené.



Podľa Riabkova by však Západ mal vziať do úvahy rozhodnutie Ruska umiestniť taktické jadrové zbrane v Bielorusku. "Naši protivníci musia vidieť, čo sa okolo nich skutočne deje... Nevyhrocujte situáciu, neprovokujte nás," dodal.