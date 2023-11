Rusko tvrdí, že prekazilo Ukrajincom vylodenie na ľavom brehu Dnepra

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko v utorok tvrdilo, že prekazilo pokusy ukrajinských síl vylodiť sa na okupovanom východnom brehu rieky Dneper. Ukrajinská armáda podľa Moskvy utrpela "kolosálne straty". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinská armáda v noci na pondelok tvrdila, že si udržuje svoje pozície na ľavom brehu rieky Dneper. Podľa prechádzajúcich informácií ukrajinské sily zatlačili Rusov do vzdialenosti tri až osem kilometrov od brehov rieky Dneper.



Ruskom dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo minulý týždeň tiež priznal, že Ukrajincom sa podarilo prekročiť Dneper a obsadiť časť územia aj na východnom brehu rieky. Saľdo vtedy uviedol, že ruské sily zablokovali Ukrajincov v tamojšej obci Krynky, kde ich vystavili "pekelnému ohňu". Aj ukrajinské zdroje hlásili, že Ukrajinci sú v tejto lokalite vystavení tvrdej ruskej paľbe.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok naopak tvrdil, že všetky pokusy Ukrajiny uskutočniť vylodenie v Chersonskej oblasti "zlyhali". "Vďaka preventívnym akciám ruskej armády... ukrajinské sily utrpeli kolosálne straty," dodal na stretnutí za okrúhlym stolom s ruskými predstaviteľmi.



Agentúra AFP nedokázala tieto tvrdenia Moskvy bezprostredne overiť. Poukázala však na správy ruských vojnových blogerov, ktoré podľa nej protirečia tvrdeniam Šojgua.



Ak by sa potvrdili správy o ukrajinských pozíciách na východnom brehu Dnepra, išlo o prvý významný postup, ktorý sa ukrajinskej armáde podarilo dosiahnuť počas jej mesiace trvajúcej protiofenzívy. Dneper tvorí de facto frontovú líniu pozdĺž väčšiny južného frontu.



Analytici sa domnievajú, že územie kontrolované Ukrajincami na ľavom brehu Dnepra je zatiaľ len malé a že by bolo náročné využiť ho na to, aby došlo k zvratu vo vývoji bojov.