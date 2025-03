Rusko tvrdí, že prevzalo kontrolu nad mestom Sudža v Kurskej oblasti

Moskva 13. marca (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho sily získali späť od ukrajinskej armády pod kontrolu mesto Sudža v ruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské jednotky v auguste nečakane vpadli. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že ruské jednotky "oslobodili" Sudžu a ďalšie dve dediny v tejto oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Na platforme Telegram tiež zverejnilo krátke video s popisom "prvé zábery zo Sudže", ktoré zachytáva zničené budovy.



Ukrajina sa k situácii dosiaľ nevyjadrila, píše AP.



Oznámenie o prevzatí kontroly nad najväčším mestom, ktoré Ukrajina počas svojej ofenzívy v Kurskej oblasti obsadila, prišli len krátko po tom, čo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že ruská operácia zameraná na vytlačenie ukrajinských síl z tejto ruskej oblasti vstúpila do záverečnej fázy.



Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrov. V uplynulých dňoch však Ukrajina v oblasti prišla o viacero dedín a pod ruským tlakom sa jej vojaci museli z viacerých pozícií stiahnuť. Rusko už v stredu uviedlo, že kontroluje mesto Sudža, ktoré bolo sedem mesiacov centrom ukrajinských jednotiek v oblasti, avšak agentúra DPA vo štvrtok ráno uviedla, že boje v okolí mesta pokračujú.



Vojakov v Kurskej oblasti v stredu navštívil ruský prezident Vladimir Putin spolu so šéfom ozbrojených síl Valerijom Gerasimovom. "Spolieham sa na to, že všetky bojové úlohy, ktoré stoja pred našimi jednotkami, budú splnené a územie Kurskej oblasti bude čoskoro úplne oslobodené od nepriateľa," povedal Putin v televíznom prejave.