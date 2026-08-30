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Rusko tvrdí, že pripravuje masívne útoky na energetiku Ukrajiny
Počas minuloročnej zimy Moskva opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čím zdecimovala energetický sektor krajiny a milióny ľudí vystavila mrazu a tme pri teplotách pod nulou.
Autor TASR
Moskva 30. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v nedeľu vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ide o reakciu typu „oko za oko“ na predchádzajúce údery zo strany Kyjeva, informuje agentúra AFP, píše TASR.
„Ruské sily začali prípravy na masívne údery proti objektom v ukrajinskom energetickom sektore v odvete za pokračujúce útoky kyjevského režimu na civilnú infraštruktúru a na ruský ropný a energetický komplex,“ uviedol rezort na platforme Telegram.
Počas minuloročnej zimy Moskva opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čím zdecimovala energetický sektor krajiny a milióny ľudí vystavila mrazu a tme pri teplotách pod nulou. Obe strany už niekoľko mesiacov stupňujú údery na dlhé vzdialenosti. Terčom infraštruktúry sú sklady, podniky, ropné a prístavné zariadenia, ako aj lode, čo vedie k nárastu civilných obetí.
Ruská armáda v nedeľu zároveň tvrdila, že zasiahla závod na výrobu azbestu a cementu v Kyjeve, ktorého sklady boli podľa jej vyjadrenia využívané na uskladnenie výbušnín, ako aj výrobcu dronov a munície.
V sobotu si ruský útok na muničný sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta vyžiadal mohutný výbuch a najmenej 37 mŕtvych. Ukrajina zasa podľa miestnych úradov zaútočila dronmi na ropnú rafinériu na severozápade Ruska, kde spôsobila požiar.
„Ruské sily začali prípravy na masívne údery proti objektom v ukrajinskom energetickom sektore v odvete za pokračujúce útoky kyjevského režimu na civilnú infraštruktúru a na ruský ropný a energetický komplex,“ uviedol rezort na platforme Telegram.
Počas minuloročnej zimy Moskva opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, čím zdecimovala energetický sektor krajiny a milióny ľudí vystavila mrazu a tme pri teplotách pod nulou. Obe strany už niekoľko mesiacov stupňujú údery na dlhé vzdialenosti. Terčom infraštruktúry sú sklady, podniky, ropné a prístavné zariadenia, ako aj lode, čo vedie k nárastu civilných obetí.
Ruská armáda v nedeľu zároveň tvrdila, že zasiahla závod na výrobu azbestu a cementu v Kyjeve, ktorého sklady boli podľa jej vyjadrenia využívané na uskladnenie výbušnín, ako aj výrobcu dronov a munície.
V sobotu si ruský útok na muničný sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta vyžiadal mohutný výbuch a najmenej 37 mŕtvych. Ukrajina zasa podľa miestnych úradov zaútočila dronmi na ropnú rafinériu na severozápade Ruska, kde spôsobila požiar.