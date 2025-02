Rusko tvrdí, že sa s Ukrajinou dohodlo o evakuácii z Kurskej oblasti

Moskva 24. februára (TASR) - Rusko uzavrelo dohodu s Ukrajinou a Červeným krížom o evakuácii civilistov z ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské vojská a obsadili časti územia. Oznámila to v pondelok ruská komisárka pre ľudské práva Taťjana Moskaľkovová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Niektorí obyvatelia už údajne prekročili ukrajinské hranice a nachádzajú sa v Sumskej oblasti. "Sú ľudia, ktorí sú už dnes v (ukrajinskej Sumskej oblasti). Existuje dohoda s Červeným krížom a ukrajinskou stranou, že budú evakuovaní cez Bielorusko do Ruska," citovala Moskaľkovovú ruská tlačová agentúra RIA.



Komisárka pre ľudské práva neuviedla, koľko obyvateľov Kurskej oblasti bude v rámci dohody evakuovaných.



Hovorca Medzinárodného výboru červeného kríža (MVČK) Pat Griffiths oznámil, že skupina podporuje evakuovaných obyvateľov v Sumskej oblasti. Dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou však nepotvrdil, píše AFP.



"Pre repatriačné operácie ako tieto je na stranách konfliktu, aby sa dohodli na detailoch," povedal hovorca. Ak sa obe strany dohodnú na detailoch, MVČK je pripravený podporiť bezpečný a dôstojný priechod pre tých civilistov, ktorí si želajú vrátiť sa do Ruska, dodal.



Oficiálny zoznam nezvestných osôb zostavený ruskými úradmi pôvodne evidoval približne 500 nezvestných ľudí ma území obsadenom ukrajinskými jednotkami. Tamojší obyvatelia však tvrdia, že ich počet sa blíži k 3000.



Kyjev tvrdí, že v oblastiach, ktoré Moskva obsadila počas tri roky trvajúcej vojny sa nachádzajú tisíce Ukrajincov a Rusom v Kurskej oblasti poskytuje bezpečný priechod.