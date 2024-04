Rusko tvrdí, že Spojené štáty sú pokrytecké v otázke ICC a Izraela

Moskva 30. apríla (TASR) - Rusko v utorok vyhlásilo, že Spojené štáty sa správajú pokrytecky, keď sa stavajú proti vyšetrovaniu Izraela Medzinárodným trestným súdom (ICC), ale podporujú jeho zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



ICC so sídlom v Haagu, ktorý môže obviniť jednotlivcov z vojnových zločinov či zločinov proti ľudskosti a genocídy, vyšetruje cezhraničný útok militantov palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 a ničivé odvetné vojenské ťaženie Izraela v Pásme Gazy ovládanom Hamasom, ktoré trvá už siedmy mesiac, pripomína Reuters.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeanová-Pierreová v pondelok uviedla, že Spojené štáty nepodporujú vyšetrovanie Izraela zo strany ICC a neveria, že tento súd má na to právomoc.



Americký prezident Joe Biden ešte minulý rok uviedol, že rozhodnutie ICC vydať na Putina zatykač bolo oprávnené. Spojené štáty poskytli ICC podrobnosti o údajných ruských vojnových zločinoch páchaných na Ukrajine.



Rusko tvrdí, že zatykač na Putina je nezmyselným pokusom Západu pošpiniť povesť Ruska, a popiera vojnové zločiny na Ukrajine. Kyjev tvrdí, že Rusko sa dopúšťa vojnových zločinov na Ukrajine. Rusko naopak tvrdí, že Západ ignoruje zločiny zo strany Ukrajiny. Kyjev ich páchanie odmieta.



"Washington plne podporoval, ak nie podnecoval, vydanie zatykača ICC na ruské vedenie," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v príspevku na komunikačnej platforme Telegram.



"Americký politický systém však neuznáva legitímnosť tejto inštitúcie vo vzťahu k sebe a svojim satelitom," povedala Zacharovová a dodala, že takýto postoj je intelektuálne "absurdný".



Kremeľ označil vydanie zatykača na Putina za poburujúce a právne neplatné, keďže Rusko nie je signatárom zmluvy, na základe ktorej vznikol ICC. Izrael nie je členom ICC, zatiaľ čo palestínske územia boli doň prijaté ako členský štát v roku 2015.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň v piatok vyhlásil, že žiadne rozhodnutie ICC neovplyvní konanie Izraela, ale zároveň vytvorí nebezpečný precedens.



Predstavitelia židovského štátu sa obávajú, že súd by mohol vydať zatykač na Netanjahua a ďalších vysokých predstaviteľov za údajné porušenie medzinárodného humanitárneho práva v Pásme Gazy, informovali izraelské médiá. Uviedli, že ICC zvažuje aj vydanie zatykačov na vedúcich predstaviteľov Hamasu.