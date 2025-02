Rusko tvrdí, že Spojeným štátom navrhlo obnovenie priamych letov

Moskva 28. februára (TASR) - Rusko navrhlo Spojeným štátom obnovenie priameho leteckého spojenia. Návrh údajne predložili americkej strane ruskí diplomati počas ich spoločných štvrtkových rozhovorov v Istanbule. Oznámilo to v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Spojené štáty rovnako ako európske krajiny zastavili priame letecké spojenie s Ruskom bezprostredne po tom, ako pred tromi rokmi napadlo susednú Ukrajinu, pripomína AFP.



"Americkej strane bolo navrhnuté, aby zvážila možnosť obnovenia priameho leteckého spojenia," uviedol ruský rezort diplomacie. Na stretnutí v Istanbule diskutovali podľa vyhlásenia ministerstva delegácie aj o spôsoboch riešenia "mnohých nepríjemností zdedených po predchádzajúcich amerických administratívach".



Ruský rezort uvádza, že rozhovory v Istanbule boli "vecné a profesionálne" a dohodli sa na nich kroky na zaistenie hladkého financovania činnosti ruského i amerického veľvyslanectva. Rokovalo sa údajne aj o možnosti, že by USA vrátili Rusku šesť zabavených nehnuteľností. Obe strany sa podľa ruského ministerstva zároveň dohodli na pokračovaní dialógu.



Americký prezident Donald Trump sa od svojho januárového návratu do Bieleho domu snaží o obnovenie vzťahov s Moskvou. Nedávno telefonoval s ruským lídrom Vladimirom Putinom, pričom sa zhodli na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú pred tromi rokmi napadlo Rusko. Obaja opakovane deklarovali aj záujem o osobnú schôdzku.



Na ich telefonický rozhovor nadviazali 18. februára rokovania zástupcov USA a Ruska v Saudskej Arábii, vedené ministrami zahraničných vecí Marcom Rubiom a Sergejom Lavrovom, ktoré sa okrem iného týkali možnej normalizácie vzájomných vzťahov. Rokovania diplomatov v Istanbule tak boli vo februári už druhou oficiálnou americko-ruskou schôdzkou.