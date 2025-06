Rusko tvrdí, že Ukrajina odložila výmenu zajatcov, Kyjev to popiera

Moskva/Kyjev 7. júna (TASR) - Rusko obvinilo v sobotu Ukrajinu z toho, že neočakávane na neurčito odložila plánovanú výmenu vojnových zajatcov i tiel padlých vojakov. Kyjev to vzápätí poprel s tým, že pre výmenu nebol pevne stanovený termín. Dodal však, že by sa mohla uskutočniť „v najbližších dňoch“. Moskvu zároveň v súvislosti s jej tvrdeniami obvinil z hrania „špinavých hier“ a „manipulácií“, píše TASR podľa správ agentúr DPA, AFP a TASS.



Na výmene stoviek vojnových zajatcov - ťažko chorých alebo osôb mladších ako 25 rokov - a tiež tiel padlých vojakov sa Kyjev a Moskva dohodli na pondelkovom druhom kole rokovaní v Istanbule. Výmena by sa mala týkať vyše 1000 zajatcov a zhruba 6000 tiel padlých - na každej strane, uvádza AFP.



V sobotu však poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij, ktorý viedol v Istanbule ruskú delegáciu, obvinil Ukrajinu z neočakávaného odkladu tejto výmeny. Medinskij uviedol, že ruská strana čaká na mieste dohodnutej výmeny s 1212 zmrazenými telami padlých ukrajinských vojakov v chladiarenských boxoch s ďalšie z celkovo 6000 dohodnutých tiel sú podľa neho tiež už na ceste.



Ruská strana čaká podľa jeho slov na dohodnutom mieste pri hraniciach, no ukrajinská sa tam údajne nedostavila. Dodal, že Rusko odovzdalo Kyjevu vopred zoznam dovedna 640 vojnových zajatcov, ktorých jej plánuje vrátiť počas tejto výmeny.



Ukrajina kontrovala vyjadrením, že výmenu nijako neodložila, keďže pre ňu dosiaľ nebol stanovený konkrétny dátum. Koordinačný štáb v Kyjeve však uviedol, že by k nej malo dôjsť „v najbližších dňoch“.



Štáb ďalej priblížil, že Rusko si určilo dátum výmeny bez toho, aby sa na ňom dohodlo s Kyjevom. Moskvu v tejto súvislosti obvinil z hrania „špinavých hier“ a vyzval na návrat k tzv. konštruktívnej práci. Oznámil tiež, že Kyjev ruskej strane taktiež odovzdal zoznam mien zajatcov, ktorých jej plánuje vrátiť v rámci nadchádzajúcej výmeny.