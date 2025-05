Rusko tvrdí, že Ukrajina opäť útočila v Kurskej oblasti

Moskva 6. mája (TASR) - Ukrajinské sily zaútočili na elektrickú rozvodňu v ruskej Kurskej oblasti, oznámil v utorok tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn. Útok si podľa gubernátora vyžiadal troch mŕtvych, píše TASR podľa agentúry Reuters a stanice Sky News.



Chinštejn na platforme Telegram informoval, že pri pondelňajšom ukrajinskom útoku boli poškodené dva transformátory a zranenia utrpelo sedem ľudí. Po útoku na rozvodňu boli tiež prerušené dodávky elektriny do mesta Ryľsk.



Administratíva Kurskej oblasti v utorok ráno uviedla, že pre narastajúci počet ukrajinských dronových útokov evakuovali obyvateľov pohraničných oblastí.



Ruskí vojnoví blogeri v pondelok oznámili, že ukrajinské sily podnikli útoky v Kurskej oblasti, pričom útočili raketami a so špeciálnymi vozidlami prešli cez mínové polia v tejto pohraničnej oblasti. Blogeri tiež zverejnili mapy zobrazujúce údajný pokus ukrajinských síl o prekročenie ruskej hranice na dvoch miestach smerom k ruskej obci Ťotkino. Jeden z ruských vojnových blogerov v utorok uviedol, že postup ukrajinských síl pri obci Ťotkino nebol úspešný.



Ukrajinské jednotky prvýkrát vtrhli na územie Ruska začiatkom augusta 2024. V pohraničnej Kurskej oblasti sa im za pomoci dronov a ťažkej techniky poskytnutej Západom podarilo obsadiť stovky štvorcových kilometrov územia a desiatky obcí vrátane mesta Sudža. Útok si ale podľa Reuters vyžiadal privysoké náklady zo strany Kyjeva.



Rusi začali Ukrajincov postupne vytláčať aj za pomoci severokórejských jednotiek, ktorých nasadenie v Rusku Moskva - a krátko po nej aj Pchjongjang - prvýkrát potvrdili až koncom apríla.



Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov vtedy zároveň uviedol, že ruské jednotky vytlačili ukrajinských vojakov z Kurskej oblasti a oslobodili toto územie, čo však ukrajinskí predstavitelia vzápätí popreli. Gerasimov tiež povedal, že ruské sily si vytvárajú nárazníkovú zónu v susednej ukrajinskej Sumskej oblasti.



Kyjev nepriznal, že by jeho sily boli vytlačené z Kurskej oblasti a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ukrajinské jednotky naďalej pôsobia na tomto území.



Ukrajinský generálny štáb v utorok uviedol, že na fronte pri Kurskej oblasti naďalej pokračujú boje, pričom ukrajinské sily tam odrazili 18 útokov, píše Reuters.