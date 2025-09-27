< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že ukrajinské drony poškodili ropnú čerpaciu stanicu
Čerpacia stanica je súčasťou ropovodu Družba, ktorou tečie ropa smerom na západ, pripomína agentúra DPA.
Autor TASR
Moskva 27. septembra (TASR) - Drony vypustené ozbrojenými silami Ukrajiny údajne poškodili čerpaciu stanicu ropy v ruskej Čuvačskej republike. Podľa sobotňajšieho vyjadrenia tamojšieho gubernátora Olega Nikolajeva je však rozsah škôd len obmedzený, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Práce v dotknutej oblasti boli síce pozastavené, podľa Nikolajeva však k zraneniam osôb nedošlo. Terčom útoku sa stala obec Konar, približne 60 kilometrov juhovýchodne od čuvašského hlavného mesta Čeboksary, prístavu na rieke Volga, spresnil gubernátor.
Ukrajina čoraz častejšie útočí na ruský ropný priemysel s cieľom narušiť dodávky pre armádu i verejnosť a tiež s cieľom znížiť zahraničné príjmy Moskvy prostredníctvom exportu, konštatuje táto nemecká agentúra, ktorá zároveň dodáva, že Ukrajina sa pred ruskou vojenskou inváziou bráni už od februára 2022.
