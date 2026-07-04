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Rusko tvrdí, že ukrajinské útoky nezostanú bez odozvy
Ukrajina v sobotu zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu, pričom úrady uviedli, že bolo zostrelených 72 nepriateľských dronov, čo naznačuje rozsiahly útok.
Autor TASR
Moskva 4. júla (TASR) - Moskva v sobotu vyhlásila, že bude reagovať na útoky Ukrajiny na ruské územie. Uviedla pritom, že najnovšie zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, väčšinou dronov, ale aj desať ukrajinských rakiet typu Flamingo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pokus ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského spôsobiť škody na civilných cieľoch v Ruskej federácii nezostane bez odozvy ozbrojených síl Ruska,“ uviedlo vo vyhlásení moskovské ministerstvo obrany.
Ukrajina v sobotu opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu, pričom úrady uviedli, že bolo zostrelených 72 nepriateľských dronov, čo naznačuje rozsiahly útok.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alekxander Drozdenko informoval, že časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, uviedla ruská štátna agentúra TASS. V tom je veľký terminál na nakladanie ropy.
Najmenej štyria ľudia medzitým zahynuli a 27 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní severovýchodného ukrajinského mesta Sumy v piatok večer, uviedol Zelenskyj. Viacerí preživší sa podľa úradov zrejme stále nachádzajú pod troskami obytného domu.
Regionálna správa Sumskej oblasti uviedla, že Rusko zaútočilo na centrum mesta šiestimi riadenými bombami, ktoré sú zhadzované z lietadiel z bezpečnej vzdialenosti a následne navádzané na cieľ.
„Pokus ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského spôsobiť škody na civilných cieľoch v Ruskej federácii nezostane bez odozvy ozbrojených síl Ruska,“ uviedlo vo vyhlásení moskovské ministerstvo obrany.
Ukrajina v sobotu opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu, pričom úrady uviedli, že bolo zostrelených 72 nepriateľských dronov, čo naznačuje rozsiahly útok.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alekxander Drozdenko informoval, že časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, uviedla ruská štátna agentúra TASS. V tom je veľký terminál na nakladanie ropy.
Najmenej štyria ľudia medzitým zahynuli a 27 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní severovýchodného ukrajinského mesta Sumy v piatok večer, uviedol Zelenskyj. Viacerí preživší sa podľa úradov zrejme stále nachádzajú pod troskami obytného domu.
Regionálna správa Sumskej oblasti uviedla, že Rusko zaútočilo na centrum mesta šiestimi riadenými bombami, ktoré sú zhadzované z lietadiel z bezpečnej vzdialenosti a následne navádzané na cieľ.