Rusko tvrdí, že ukrajinský útok v Soči si vyžiadal jednu obeť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ruské obranné systémy podľa ministerstva obrany zničili počas noci 31 ukrajinských dronov.

Autor TASR
Moskva 9. septembra (TASR) - Jedna osoba zahynula pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskom meste Soči, oznámil v utorok gubernátor Krasnodarského kraja Venjamin Kondratev. Ruské obranné systémy podľa ministerstva obrany zničili počas noci 31 ukrajinských dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Úlomky zo zostreleného dronu zasiahli auto muža, napísal Kondratev na platforme Telegram a dodal, že po ukrajinských útokoch zostalo poškodených šesť domov.

Reuters konštatuje, že celkový rozsah nočného útoku nebol bezprostredne známy.

Ruské ministerstvo obrany na Telegrame uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zničili 31 ukrajinských dronov, z toho dva práve nad Kasnodarským krajom a ďalších 15 nad Čiernym morom. Moskva počas prebiehajúcej vojny informuje len o počte zneškodnených dronov a neudáva celkový počet dronov, ktoré Ukrajina na ruské územie vypustila.

Ukrajina sa k útokom dosiaľ nevyjadrila. Obe strany popierajú, že by sa pri útokoch zameriavali na civilné ciele, no podľa odhadov už v konflikte zahynuli tisíce civilistov, pričom drvivá väčšina z nich boli Ukrajinci, dodáva Reuters.
