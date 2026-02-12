< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že ukrajinský útok zapríčinil požiar v rafinérii Lukoilu
Gubernátor v príspevku na platforme Telegram uviedol, že na mieste zasahujú záchranné zložky.
Autor TASR
Moskva 12. februára (TASR) - Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v ropnej rafinérii patriacej spoločnosti Lukoil neďaleko mesta Uchta v Komijskej republike ležiacej na severe európskej časti Ruska, oznámil vo štvrtok tamojší gubernátor Rostislav Goldštejn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Gubernátor v príspevku na platforme Telegram uviedol, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Po útoku nehlásia žiadnych zranených.
Reuters konštatuje, že Ukrajina zmiernila svoje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru v januári, keď prebiehali mierové rokovania, no v uplynulých dňoch opäť naberajú na intenzite.
Náčelník ukrajinského generálneho štábu Andrij Hnatov v stredu povedal, že ukrajinské drony zasiahli rafinériu Lukoil v ruskej Volgogradskej oblasti.
Na Lukoil a ďalšiu ruskú ropnú spoločnosť Rosnefť sa vzťahujú sankcie zo strany USA aj Spojeného kráľovstva.
Útoky v noci na štvrtok podniklo tiež Rusko, ktoré zapríčinili na Ukrajine prerušenie dodávok elektriny, tepla i vody, vrátane hlavného mesta. Pri ruských útokoch zahynuli dvaja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia.
Gubernátor v príspevku na platforme Telegram uviedol, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Po útoku nehlásia žiadnych zranených.
Reuters konštatuje, že Ukrajina zmiernila svoje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru v januári, keď prebiehali mierové rokovania, no v uplynulých dňoch opäť naberajú na intenzite.
Náčelník ukrajinského generálneho štábu Andrij Hnatov v stredu povedal, že ukrajinské drony zasiahli rafinériu Lukoil v ruskej Volgogradskej oblasti.
Na Lukoil a ďalšiu ruskú ropnú spoločnosť Rosnefť sa vzťahujú sankcie zo strany USA aj Spojeného kráľovstva.
Útoky v noci na štvrtok podniklo tiež Rusko, ktoré zapríčinili na Ukrajine prerušenie dodávok elektriny, tepla i vody, vrátane hlavného mesta. Pri ruských útokoch zahynuli dvaja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia.