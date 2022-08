Rusko:USA sa ešte nepokúsili obnoviť rokovania o novej jadrovej zmluve

Moskva 3. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu povedal, že Spojené štáty sa zatiaľ nepokúsili o obnovenie rokovaní s Ruskom o dosiahnutí novej dohody o obmedzení jadrových zbraní, ktorá by nahradila zmluvu známu ako New START. Informuje o tom agentúra Reuters.



Zmluva New START, ktorú v roku 2010 podpísali vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev, mala pôvodne vypršať vo februári 2021. Americký prezident Joe Biden, ktorý nastúpil do funkcie 20. januára 2021, okamžite navrhol predĺženie zmluvy New Start o päť rokov, s čím ruský prezident Vladimir Putin súhlasil. USA a Rusko sa tak len niekoľko dní pred vypršaním tejto zmluvy dohodli na jej predĺžení o ďalších päť rokov.



Biden následne deklaroval, že je pripravený s Ruskom urýchlene rokovať o novej dohode o kontrole zbraní, ktorá by po roku 2026 mohla nahradiť zmluvu New Start, pripomína Reuters.



"Stalo sa ich zvykom, oznamovať veci cez mikrofón a potom na ne zabudnúť," povedal teraz Lavrov. Dodal, že USA dosiaľ Rusko vôbec neoslovili s cieľom "reštartovať (tento) rokovací proces".