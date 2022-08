Rusko tvrdí, že USA sú priamo zapojené do konfliktu na Ukrajine

Moskva 2. augusta (TASR) - Rusko v utorok uviedlo, že Spojené štáty sú priamo zapojené do konfliktu na Ukrajine, pretože americkí tajní agenti schvaľujú a koordinujú ukrajinské raketové útoky na ruskú armádu. TASR tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruské ministerstvo obrany takto reagovalo na rozhovor zástupcu šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Vadyma Skibického pre britský denník The Telegraph o tom, ako ukrajinskí vojaci používajú raketové systémy HIMARS.



Skibickyj v rozhovore uviedol, že pred útokmi prebiehajú konzultácie medzi predstaviteľmi americkej a ukrajinskej vojenskej rozviedky, no zdôraznil, že americkí predstavitelia neposkytujú Ukrajine priame informácie o cieľoch. Ukrajinská armáda podľa neho útoky vykonáva na základe satelitných záberov a informácii v priamom čase.



"To všetko nepopierateľne dokazuje, že Washington je aj napriek tvrdeniam Bieleho domu a Pentagónu priamo zapojený do konfliktu na Ukrajine," uviedol hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov.



Rusko zároveň uviedlo, že americká vláda je zodpovedná za raketové útoky na civilistov v oblastiach na východe Ukrajiny, ktoré kontrolujú Ruskom podporované vojská.



Americký prezident Joe Biden uviedol, že chce, aby Ukrajina porazila Rusko, a USA dodávajú Ukrajine zbrane v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Americkí predstavitelia sa však vyhýbajú priamej konfrontácii medzi ruskými a americkými vojakmi, uvádza Reuters.



Rusko a Západ vykresľujú konflikt na Ukrajine inak. Podľa Moskvy je to "špeciálna vojenská operácia", ktorej cieľom je zabrániť pokusom Západu o to, aby mohol využiť Ukrajinu na ohrozenie Ruska, a ochrániť rusky hovoriacich obyvateľov Ukrajiny.



Ruský prezident Vladimir Putin v poslednom čase konflikt vykresľuje aj ako boj so Západom, ktorý v konečnom dôsledky pretvorí svetový politický poriadok.



Ukrajina a západné krajiny zase považujú tvrdenia Ruska za nepodložené a rozpútanie vojny proti nezávislej krajine, ktorú uznáva i Rusko, za neoprávnené, vysvetľuje Reuters.