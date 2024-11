Rusko tvrdí, že USA využívajú Taiwan na vyvolanie krízy v Ázii

Moskva 24. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko v nedeľu uviedol, že Spojené štáty využívajú Taiwan na vyprovokovanie vážnej krízy v Ázii. Zopakoval, že Moskva podporuje postoj Číny k Taiwanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Vidíme, že Washington v rozpore so zásadou jednej Číny, ktorú uznáva, posilňuje vojensko-politické kontakty s Tchaj-pejom pod heslom zachovania status quo a zvyšuje dodávky zbraní," povedal Rudenko. "Cieľom takéhoto očividného zasahovania USA do záležitostí regiónu je vyprovokovať Čínsku ľudovú republiku a vyvolať v Ázii krízu, ktorá by vyhovovala ich vlastným záujmom," dodal.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, čo taiwanská vláda odmieta. Spojené štáty sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní Taiwanu, hoci s vládou na ostrove nemajú nadviazané diplomatické styky a na oficiálnej úrovni ju neuznávajú.



Americký prezident Joe Biden v septembri schválil vojenskú pomoc pre Taiwan v hodnote 567 miliónov dolárov. Rusko v reakcii uviedlo, že stojí po boku Číny v ázijských otázkach vrátane kritiky úsilia USA o rozšírenie svojho vplyvu a "úmyselných pokusov" o vyhrotenie situácie okolo Taiwanu.



Moskva aj Peking broja proti "hegemónii Západu", respektíve proti tomu, čo považujú za dominanciu Spojených štátov vo svetových otázkach. Krátko predtým, ako Rusko vo februári 2022 spustilo svoju inváziu na Ukrajinu, Moskva a Peking vyhlásili partnerstvo "bez hraníc".



Ruský prezident Vladimir Putin so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v máji tohto roku prisľúbili "novú éru" partnerstva medzi týmito dvoma najmocnejšími rivalmi Spojených štátov.