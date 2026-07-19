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Rusko tvrdí, že útočilo na vojenské podniky a logistické centrá
Terčom ruského útoku boli aj objekty spoločnosti Oakline vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadlá Deep Strike.
Autor TASR
Moskva 19. júla (TASR) - Ruská armáda pri nočnom masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá. Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia ruského rezortu obrany, ktoré citovali ruské tlačové agentúry a následne britská stanica BBC.
Podľa ruského rezortu obrany boli terčom útoku kyjevský podnik Artem, ktorý údajne vyrába riadiace systémy pre ukrajinské strely s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo, a podnik Meridian, ktorý podľa Moskvy vyrába komponenty pre navádzacie systémy rakiet Neptun-MD.
Ruská armáda údajne zasiahla aj terminál súkromnej kuriérskej spoločnosti Nova pošta, ktorý podľa Moskvy slúži na prepravu a skladovanie produktov s dvojakým využitím.
Terčom ruského útoku boli aj objekty spoločnosti Oakline vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadlá Deep Strike.
Kyjevské úrady však po ruských útokoch informovali o poškodení obchodného centra, viacerých nebytových a kancelárskych budov, kina, bytových domov, skladového komplexu v Bučanskom okrese a vestibulu stanice metra. Ruské útoky si vyžiadali život 89-ročnej ženy a najmenej 15 zranených.
Ukrajinská armáda vo svojej rannej zvodke uviedla, že Rusko v noci na nedeľu vypálilo na Ukrajinu 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a vyslalo 125 dronov.
Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 17 z týchto rakiet vrátane striel Iskander-M/S-400 a protilodných rakiet Cirkon, ako aj 108 bezpilotných lietadiel. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že zásahy 23 rakiet a desiatich útočných dronov zaznamenali na 20 miestach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil nočný útok na Kyjev za jeden z najväčších balistických útokov. Doplnil, že Príslušné zložky zasahujú aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Podľa Zelenského Rusko za uplynulý týždeň použilo približne 1450 útočných dronov, viac ako 1640 riadených leteckých bômb a 99 rakiet rôznych typov. „Ochrana pred balistickými útokmi je v súčasnosti trvalou a hlavnou prioritou,“ pripomenul ukrajinský prezident.
Deň predtým, v sobotu, ukrajinské drony zaútočili na dve logistické centrá ruského internetového obchodu Wildberries v Tambovskej a Moskovskej oblasti. Pri útokoch zahynulo osem ľudí a viac ako 60 utrpelo zranenia.
Podľa ruského rezortu obrany boli terčom útoku kyjevský podnik Artem, ktorý údajne vyrába riadiace systémy pre ukrajinské strely s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo, a podnik Meridian, ktorý podľa Moskvy vyrába komponenty pre navádzacie systémy rakiet Neptun-MD.
Ruská armáda údajne zasiahla aj terminál súkromnej kuriérskej spoločnosti Nova pošta, ktorý podľa Moskvy slúži na prepravu a skladovanie produktov s dvojakým využitím.
Terčom ruského útoku boli aj objekty spoločnosti Oakline vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadlá Deep Strike.
Kyjevské úrady však po ruských útokoch informovali o poškodení obchodného centra, viacerých nebytových a kancelárskych budov, kina, bytových domov, skladového komplexu v Bučanskom okrese a vestibulu stanice metra. Ruské útoky si vyžiadali život 89-ročnej ženy a najmenej 15 zranených.
Ukrajinská armáda vo svojej rannej zvodke uviedla, že Rusko v noci na nedeľu vypálilo na Ukrajinu 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a vyslalo 125 dronov.
Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 17 z týchto rakiet vrátane striel Iskander-M/S-400 a protilodných rakiet Cirkon, ako aj 108 bezpilotných lietadiel. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že zásahy 23 rakiet a desiatich útočných dronov zaznamenali na 20 miestach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil nočný útok na Kyjev za jeden z najväčších balistických útokov. Doplnil, že Príslušné zložky zasahujú aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Podľa Zelenského Rusko za uplynulý týždeň použilo približne 1450 útočných dronov, viac ako 1640 riadených leteckých bômb a 99 rakiet rôznych typov. „Ochrana pred balistickými útokmi je v súčasnosti trvalou a hlavnou prioritou,“ pripomenul ukrajinský prezident.
Deň predtým, v sobotu, ukrajinské drony zaútočili na dve logistické centrá ruského internetového obchodu Wildberries v Tambovskej a Moskovskej oblasti. Pri útokoch zahynulo osem ľudí a viac ako 60 utrpelo zranenia.