Šéf ruskej FSB: Útočníkom v Crocus City Hall pomáhal aj Západ

Moskva 26. marca (TASR) - Západné a ukrajinské tajné služby pomáhali páchateľom útoku v koncertnej sále Crocus City Hall na predmestí Moskvy, tvrdí šéf ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexander Bortnikov. Piatkový útok si vyžiadal najmenej 139 obetí a 200 zranených. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyhlásil, že masaker spáchali "radikálni islamisti". Moskva však zároveň tvrdí, že do útoku bola nejakým spôsobom zapojená Ukrajina.



"Domnievame sa, že akciu pripravili jednak samotní radikálni islamisti a samozrejme, že jej napomohli západné tajné služby, pričom ukrajinské tajné služby s ňou majú priame prepojenie," povedal v utorok Bortnikov.



Zároveň zopakoval tvrdenie Kremľa, že útočníci sa pokúsili utiecť cez ukrajinské hranice, čo Kyjev označuje za absurdné. "Prezradím vám malé tajomstvo: na druhej strane ich mali vítať ako hrdinov," povedal Bortnikov. Dodal, že Rusko síce vie, kto útok zorganizoval, zatiaľ však nezistilo, kto ho nariadil. Bortnikov svoje tvrdenia ničím nepodporil, pričom Ukrajina akúkoľvek spojitosť s útokom dôrazne popiera.



K útoku v Crocus City Hall sa prihlásila džihádistická sieť Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti to považujú za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Moskovský súd v prípade už obvinil tadžických občanov - Dalerdžona Mirzojeva (32), Saidakramiho Račabalizodu (30), Muchammadsobira Faizova (19) a Šamsidina Fariduniho (25). Hrozí im doživotné väzenie.