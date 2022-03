Rusko tvrdí, že už má plnú kontrolu nad Chersonskou oblasťou

Moskva 15. marca (TASR) - Rusko tvrdí, že jeho vojenské sily už získali plnú kontrolu na celou Chersonskou oblasťou na juhovýchode Ukrajiny. Povedal to v utorok hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorého citovali ruské médiá. Správu zverejnili aj stanice BBC a Sky News, ktoré však upozornili, že pravdivosť tohto tvrdenia Moskvy nedokážu nezávisle overiť.



Ruské sily už predtým ovládli administratívne centrum tejto oblasti, a síce rovnomenné prístavné mesto Cherson, v ktorom žije okolo 290.000 ľudí. Cherson získala ruská armáda začiatkom marca - po trojdňovom obliehaní - ako vôbec prvé veľké ukrajinské mesto. Zvyšok oblasti však pod kontrolou tak jednoznačne nemala.



V nedeľu vyšli v Chersone do ulíc davy ľudí na protest proti okupácii ruskými silami. Protest sa konal v čase narastajúcich obáv, že Rusko plánuje v meste usporiadať "referendum", ktoré by mohlo byť súčasťou jeho plánov na legitimizáciu Chersonskej oblasti ako separatistickej republiky - podobnej ako už existujúce proruské "republiky" vyhlásené v Doneckej a Luhanskej oblasti.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu na Twitteri uviedol, že Rusko začalo prípravy na usporiadanie takéhoto referenda - o založení tzv. Chersonskej ľudovej republiky, ktorej centrom by bolo práve okupované mesto Cherson. Podobne sa následne vyjadrili aj ďalší ukrajinskí predstavitelia a v utorok vyslovilo obdobné obavy aj britské ministerstvo obrany.