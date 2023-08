Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zničilo štyri ukrajinské vojenské člny

Moskva 30. augusta (TASR) - Ruské sily údajne zničili v noci na stredu v Čiernom mori štyri ukrajinské vojenské člny, na ktorých sa nachádzalo až do 50 vojakov. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ruské lietadlo "zničilo v Čiernom mori okolo polnoci moskovského času (23.00 h SELČ) štyri vysokorýchlostné vojenské člny s výsadkovými skupinami ukrajinských špeciálnych síl, na ktorých bolo do 50 osôb", uviedol ruský rezort obrany na platforme Telegram bez podrobností o tom, kde presne sa incident odohral.



Rusko aj Ukrajina zvýšili svoju aktivitu v Čiernom mori po tom, ako Moskva 17. júla odstúpila od kľúčovej obilnej dohody, ktorá Kyjevu umožňovala bezpečný vývoz obilia z jeho čiernomorských prístavov. Rusko od vtedy útočilo napríklad na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru na Čiernom mori aj na Dunaji, zatiaľ čo Kyjev napadol ruské lode vo svojich vodách aj v okolí Moskvou anektovaného Krymu.