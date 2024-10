Rusko tvrdí, že v Doneckej oblasti obsadilo ďalšie dve dediny

Doneck 24. októbra (TASR) - Ruské jednotky obsadili dediny Serebrianka a Mykolajivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, uviedlo v stredu ruské ministerstvo obrany. O ruskom postupe blízko kľúčových väčších miest pozdĺž frontovej línie informovali aj vojenskí blogeri, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajinská armáda doposiaľ nepripustila, že niektorá zo spomenutých dedín padla do ruských rúk, uviedla len, že v oboch oblastiach frontu prebiehajú intenzívne boje.



Vojenskí blogeri z oboch strán konfliktu však informovali o intenzívnom tlaku ruských jednotiek na mesto Selydove.



Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl uviedol, že odrazil všetkých 12 ruských útokov podniknutých v okolí dediny Serebrianka, ktorá sa nachádza tesne za severnou hranicou Doneckej oblasti. Ťažké boje zároveň hlásila na prístupe k mestu Pokrovsk, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom v oblasti, píše Reuters.



Populárny ukrajinský vojenský blog DeepState uviedol, že ukrajinské jednotky čelia pri obrane mesta Selydove juhozápadne od Mykolajivky obrovskej presile. Ak by sa Rusom podarilo obsadiť Selydove, otvorila by sa im cesta na Pokrovsk.



Ruské sily majú podľa DeepState "výhodu nekonečných zdrojov pechoty a výstroja", vďaka čomu tlačia na ukrajinskú obranu a postupujú zo severu i z juhu. Reuters pripomína, že správy z bojiska nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.