Rusko tvrdí, že v Doneckej oblasti obsadilo dve dediny
Rusko v piatok informovalo, že jeho jednotky v Doneckej oblasti obsadili ešte ďalšie tri dediny.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 23. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v sobotu prostredníctvom sociálne siete Telegram uviedlo, že jeho jednotky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny obsadili ďalšie dve dediny - Seredné a Kleban-Byk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Agentúra AFP uvádza, že najmä obsadenie obce Kleban-Byk je dôležitým postupom k mestu Kosťantynivka, ktorého získanie môže byť pre Rusko kľúčovým pri ďalšom postupe ku Kramatorsku - dôležitému logistickému uzlu ukrajinskej defenzívy. Rusko v piatok informovalo, že jeho jednotky v Doneckej oblasti obsadili ešte ďalšie tri dediny.
Najnovšie postupy ruskej armády prichádzajú v čase, keď z iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa prebiehajú rokovania o usporiadaní summitu medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov však v piatok vyhlásil, že „nie je naplánované žiadne stretnutie“ a podľa vyhlásení Zelenského sa Moskva len snaží predĺžiť svoju ofenzívu. Trump v rovnaký deň novinárom povedal, že v najbližších dvoch týždňoch spraví dôležité rozhodnutie ohľadom vojny na Ukrajine, pričom dodal, že Moskva môže čeliť obrovským sankciám alebo Spojené štáty môžu taktiež „nespraviť nič“.
