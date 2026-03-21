Rusko tvrdí, že v noci zneškodnilo viac ako 280 ukrajinských dronov
Podľa primátora Moskvy Sergeja Sobianina bolo zachytených 27 dronov, ktoré smerovali k hlavnému mestu.
Autor TASR
Moskva 21. marca (TASR) - Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko viac ako 280 dronov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Agentúra AFP konštatuje, že ide o jeden z najväčších útokov zo strany Ukrajiny od začiatku vojny. Pri útokoch utrpeli zranenia dve osoby, píše TASR.
Približne 90 ukrajinských dronov zostrelili v Rostovskej oblasti na juhu Ruska, oznámil na platforme Telegram tamojší gubernátor Jurij Sľusar.
Dvaja ľudia utrpeli zranenia pri útokoch dronmi, ktoré poškodili niekoľko domov v Saratovskej oblasti, tvrdí gubernátor tejto oblasti Roman Busargin.
Ruské ministerstvo obrany na Telegrame uviedlo, že systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili dokopy 283 ukrajinských dronov.
AFP informuje, že v reakcii na takmer denné ruské útoky Ukrajina podniká údery na Rusko, pričom tvrdí, že sa zameriava na vojenské ciele a energetickú infraštruktúru.
K rozsiahlemu ukrajinskému útoku došlo pred sobotnými ukrajinsko-americkými rokovaniami na úrovni vyjednávačov v Miami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že vyjednávači Kyjeva sa na schôdzke v USA budú snažiť získať od amerických emisárov jasnejšie informácie o ďalšom kole trojstranných rokovaní s Ruskom, ktoré boli odložené pre vojnu v Iráne.
