Rusko tvrdí, že v prípade hrozby môže spojiť svoj potenciál s Čínou

Moskva 11. septembra (TASR) - Partnerstvo Ruska a Číny nie je namierené proti tretím krajinám. Tieto dve mocnosti však môžu "spojiť svoj potenciál", ak budú čeliť hrozbe zo strany Spojených štátov. Vyhlásila to v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Nikto by nemal pochybovať o tom, že naša krajina a Čína nedopustia oslabenie národnej bezpečnosti a obranyschopnosti v dôsledku deštruktívneho konania USA," uviedla Zacharovová v reakcii na otázku o možnom rozmiestnení amerických rakiet v Japonsku.



Denník The Japan Times priniesol pred niekoľkým dňami správu o tom, že Spojené štáty prejavili záujem o rozmiestnenie raketových systémov Typhon so stredným dosahom v Japonsku na spoločné vojenské cvičenia.



"Je jasné, že Rusko a Čína budú reagovať na vznik dodatočnej a veľmi významnej raketovej hrozby a ich reakcia bude mať ďaleko od politickej," vyhlásila hovorkyňa.



Cieľom strategického partnerstva Číny a Ruska nie je podľa jej slov agresia. "Naše vzťahy nie sú namierené voči tretím krajinám... Je to obranná pozícia, nie iniciatíva zamerať sa na iné krajiny," uviedla Zacharovová. "No ak bude proti nám zavedená agresívna politika útoku z jedného centra, prečo by sme nemali spojiť náš potenciál?" spýtala sa.



Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky líder Si Ťin-pching podpísali dohodu o neobmedzenom partnerstvo v roku 2022, necelé tri týždne pred začiatkom invázie Ruska na Ukrajinu. V máji tohto roku sa dohodli na prehĺbení "komplexného partnerstva a strategickej spolupráce" medzi svojimi krajinami.



Čína a Rusko nevytvorili žiadnu formálnu vojenskú alianciu, no Putin ich minulý týždeň opísal ako "spojencov v každom slova zmysle". Moskva a Peking pritom organizujú aj spoločné vojenské cvičenia, pripomína Reuters.