Rusko tvrdí, že voči vakcíne Sputnik V pripravujú diskreditačnú kampaň

Moskva 11. decembra (TASR) - Rusko zaznamenáva pokusy iných krajín o diskreditáciu ruskej vakcíny Sputnik V vyvinutej proti chorobe COVID-19. Podľa agentúry Interfax to v piatok uviedlo ruské ministerstvo obrany.



Rezort obrany tvrdí, že "zahraničie" chce diskreditovať ruskú vakcínu a vyčlenilo na to aj finančné prostriedky. Diskreditačná kampaň sa má viesť nielen v zahraničí, ale aj priamo v Rusku, konštatoval v piatok hovorca ministerstva generálmajor Igor Konašenkov.



Podľa neho sa na sociálnych sieťach pripravuje zverejnenie "série pseudoanalytických prieskumov a vymyslených svedectiev očitých svedkov o údajnom nebezpečenstve ruskej vakcíny alebo masovom odmietaní očkovania, a to aj v radoch príslušníkov ruských ozbrojených síl". Tieto tvrdenia budú publikované na sociálnych sieťach a internetových portáloch "financovaných zo zahraničných grantov".



Konašenkov však súčasne vyjadril presvedčenie, že "táto informačná sabotáž nijako neoslabí vysokú účinnosť ruských vakcín. A určite nezlepší vlastnosti analogických zahraničných vakcín".



Aj Kremeľ zaznamenáva pokusy iných krajín o diskreditáciu ruskej vakcíny Sputnik V. Zároveň sa domnieva, že na trhu s vakcínami by vôbec nemala existovať konkurencia. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova je celá záležitosť spolitizovaná a pri diskreditácii ruskej vakcíny sa používa aj očierňovanie. Pripomenul, že Sputnik V je "skutočne prvá vakcína" vyvinutá proti chorobe COVID-19.



"Je spoľahlivá, je dobrá, je po nej dopyt," dodal, pričom uviedol, že niektoré krajiny a ich obrovské farmaceutické spoločnosti, aby zabránili dovozu Sputnika V do iných krajín, sa niekedy "skutočne uchyľujú k nie najprijateľnejším metódam".



V reakcii na otázku, o ktorých krajinách hovorí, Peskov vyzval znovu si prečítať vyhlásenia zverejnené spravodajskými službami za posledný mesiac.